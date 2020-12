Vladni pritisk na STA se nadaljuje, očitno to podpirajo vse stranke koalicije

Vodstvo STA je pozvalo Janšo ter njegove ministrice in ministre, da podprejo zahtevo za plačilo nadomestila za opravljeno delo STA v zadnjih mesecih iztekajočega se leta

Uroš Urbanija, direktor vladnega urada za komuniciranje (Ukom)

Vodstvo STA je danes v pismu Vladi RS pozvalo predsednika Vlade RS ter vse ministrice in ministre, da podprejo zahtevo kolektiva STA in nadzornega sveta STA za plačilo nadomestila za javno službo za opravljeno delo STA v zadnjih mesecih iztekajočega se leta.

Urad Vlade RS za komuniciranje (Ukom) je namreč potem, ko je kljub zakonski obvezi zavrnil plačilo nadomestila za opravljanje javne službe za oktober, 24. decembra z dopisoma sporočil, da zavrača tudi zahtevek za izplačilo nadomestila za javno službo za november, kakor tudi plačilo računov za opravljene storitve STA za potrebe vladne administracije za oktober in november. Ob tem na STA poudarjajo, da je do oktobra Ukom do njih redno poravnaval obveznosti, normativna ureditev pa se ni v ničemer spremenila.

"Ustavitev financiranja s strani Ukoma je nezakonita, saj v skladu z ZSTAgen naloge družbenika izvaja vlada. Ukom je s samovoljno zaustavitvijo financiranja opravljanja javne službe tako presegel zakonska in pogodbena pooblastila. To je v svojem mnenju ugotovila Služba Vlada RS za zakonodajo, temu pa pritrjuje tudi pravno mnenje, ki ga je pridobila uprava STA," so zapisali v javnem pismu.

STA navkljub prekinitvi financiranja še naprej opravlja z zakonom predpisano javno službo ter tako izpolnjuje svoj del obveznosti, vlada pa se kljub nenehnim pozivom še vedno ni opredelila do početja Ukoma.

Ukom plačevanje mesečnih nadomestil za opravljanje javne službe še naprej pogojuje z dostavo nekaterih dokumentov, čeprav nikoli ni navedel ne pravne osnove niti se ni izkazal z ustreznim pooblastilom za pravico do dostopa do informacij STA. Na to so opozarjali v odgovorih Ukomu in poudarjali, da so skladno z veljavno zakonodajo želene informacije lastniku vedno na voljo.

Dodali so, da so bili šele v začetku decembra seznanjeni s tem, da ne obstaja pravni akt, s katerim bi Vlada RS pooblastila Ukom, da nastopa v njenem imenu v razmerju do STA. "To izhaja iz odgovora, ki ga je po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja od Ukoma tega dne pridobila poslanka SMC Janja Sluga. Tega dejstva ne upošteva tudi Informacija Ukoma o nezmožnosti izvajanja letne pogodbe o opravljanju javne službe, ki jo je še pred tem - konec novembra obravnavala vlada na eni izmed dopisnih sej," so izpostavili.

"Z ustavitvijo financiranja STA, za kar se je odločil Ukom, je dodobra načeta stabilnost našega poslovanja. Sprašujemo se, ali je STA talec direktorja Ukoma in do kdaj bo vlada to mirno dopuščala."

Ob tem še enkrat poudarjajo, da je njihovo poslovanje transparentno, sproti spremljano s strani za to pristojnih institucij in letno pregledovano z notranjimi in zunanjimi revizijami. "Primarno je za nadzor poslovanja in vodenja družbe pristojen Nadzorni svet STA imenovan v državnem zboru z absolutno večino vseh poslancev in kot organ nadzora podpira prizadevanja celotnega kolektiva za zagotovitev financiranja naše dejavnosti," so zapisali.

Ukrepanje Ukoma je tudi v nasprotju s sklepoma 33. nujne seje Odbora za kulturo DZ RS z dne 14. 12. 2020. Ob pregledovanju uresničevanja sklepov 30. nujne seje je v Vlado RS pozval, naj v roku treh dni poravna takrat že zapadle obveznosti za oktober. "Ukom torej ne le, da sklepov ne spoštuje, ampak v prejetem dopisu napoveduje, da za letos ne bo poravnal nobenega računa več," so jasni na STA.

Zato v upravi STA od Vlade RS pričakujejo, da bo ponovno vzpostavila financiranje STA za leto 2020 in podpis letne pogodbe o financiranju javne službe STA v letu 2021, saj je kot družbenik v imenu ustanoviteljice dolžna zagotoviti celovito in nemoteno izvajanje javne službe STA na podlagi letnega Poslovnega načrta. Ta je bil za leto 2021 sprejet na NS STA in poslan na vlado 21. decembra 2020. "Če se to ne bo zgodilo, bo izvajanje naše javne službe, določene z zakonom, okrnjeno ali zaustavljeno, kar bi pomenilo nezakonito stanje," dodajajo.

"Na pragu 30-letnice naše medijske hiše je resno ogrožena ne le prihodnost, ampak tudi obstoj STA."

"Z ustavitvijo financiranja STA, za kar se je odločil Ukom, je dodobra načeta stabilnost našega poslovanja. Sprašujemo se, ali je STA talec direktorja Ukoma in do kdaj bo vlada to mirno dopuščala. Dopustitev takšnega stanja kliče k odgovornosti vse člane vlade, da zastavijo svojo besedo in skladno s svojimi pooblastili storijo vse za vzpostavitev rednega financiranje dejavnosti STA. Neodzivnost ministrskega zbora se ne sme nadaljevati, saj bosta na pragu 30-letnice naše medijske hiše sicer resno ogrožena ne le prihodnost, ampak tudi obstoj STA," so opozorili na STA.

Poziv Vladi RS je je bil poslan v vednost tudi vodjem poslanskih skupin in nadzornemu svetu STA ter predstavniškim organom kolektiva STA.

Vladni pritisk na STA se tako nadaljuje, očitno pa to podpirajo vse stranke koalicije, tudi SMC.