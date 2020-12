»Gospod predsednik, država se vam ruši pred očmi«

IZJAVA DNEVA

"Gospod predsednik, če še niste opazili, se vam država, ki jo vodite in ste njen steber stabilnosti, ruši pred očmi. Rušijo se demokratični standardi, rušijo se temeljni postulati pravne države in institucije, ki jih morajo ti postulati uresničevati in braniti. Skoraj popolnoma se je zrušil ugled 'male' Slovenije iz časov, ko je postajala polnopravna članica Združenih narodov, Evropske unije in Nata ter niza drugih svetovanih in evropskih združenj in organizacij. In kdo je (so) rušitelj(-i)? Že v nekaj intervjujih ste bili vprašani, da kot moralna avtoriteta ali pa steber stabilnosti poveste ime in priimek ali imena in priimke ter politične opcije, ki to počnejo pred očmi domače, evropske in svetovne javnosti. Pa saj to vas ne bi stalo nič, za to vas ne bi nihče tožil, pa še mandat se vam počasi izteka in vam ni treba biti tiho, da bi bili ponovno izvoljeni."

(Jože Florijančič, član društva SRP, Novo mesto, v pismih bralcev, o tem, da se rušijo demokratični standardi, temeljni postulati pravne države in institucije, ki jih morajo ti postulati uresničevati in braniti; via Dnevnik)