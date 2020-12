Erjavec: »Mi menimo, da je SMC stranka, ki ne deli vrednot Janševe vlade«

IZJAVA DNEVA

"Mi menimo, da je to stranka, ki ne deli takšnih vrednot, ki jih ima aktualna vlada, ko gre za vladavino prava in kršitev ustavnih načel, gre za liberalno stranko in v tem tednu pričakujem, da bodo pripravljeni tudi na pogovor o tem, kakšne so možnosti, da ustavijo to denormalizacijo te države."

"Tukaj ne gre za avanturo, ampak dejansko želimo, da se oblikuje vlada, ki bo spoštovala ustavna načela, svobodo medijev, ki bo spet vrnila Slovenijo tja, kamor sodi, ko govorimo o njenem mednarodnem pravnem položaju, smo se dogovorili tudi v KUL-u, da povabimo predstavnike SMC-ja na pogovore o tem, kako vidijo prihodnost Slovenije."

"Mislim, da bi bilo škoda, da bi zamudili to priložnost, da spet naredimo Slovenijo normalno."

(Karl Erjavec, predsednik DeSUS in kandidat za mandatarja morebitne nove vlade, je po sestanku s strankami Koalicije ustavnega loka (KUL) dejal, da je za novo vlado potrebna tudi podpora stranke SMC, zato so se dogovorili, da predstavnike SMC povabijo na pogovor)