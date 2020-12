Krhkost politične nekorektnosti

Izraz "snežinka" je ena tistih žaljivk, s katero so alt-right vojščaki, pijani od moči, ki jim jo je dalo prelomno leto 2016, označevali domnevno preobčutljive posameznike na levici. Te naj bi hitro užalil predvsem rasističen ali homo/transfoben desničarski diskurz.

Na videz se zdi, da so se strani v letu 2020 zamenjale. Domači desničarji so letos poskusili "skenslati" Magnifica, Ano Roš in celo vrsto posameznikov, ki so imeli kaj za povedati čez vlado. Na Zlatka so se spravili celo s kirurško natančnostjo. Jadranko Juras zaradi užaljenosti toži vojska, Miha Kordiša zdravniki, Aleš Primc pa bi, če bi lahko, tožil Toporišica, ker se božič ne piše z veliko začetnico. Janez Janša, glavna, najbolj edinstvena in neprestano ogrožena snežinka, svojega odvetnika Matoza na ljudi pošilja kar na Twitterju.

Snežinkarstvo se je na desni razpaslo celo do moderne sredine in tekmovanju v užaljenosti ni videti konca. Je to priložnost, da levica zavzame bolj samozavestno "Chad" retoriko?

