Osebnost leta: KOLESARJI

Živimo v državi, ki sistematično zatira kritiko in proteste, in hkrati živimo tudi v državi, kjer se ljudje takšni vladavini zmorejo upreti

Trg republike, 8. maj 2020

© Gašper Lešnik

Eden izmed znanilcev razsvetljenstva, angleški filozof John Locke, je med drugim razmišljal o pomenu človeškega razuma, strpnosti, o vlogi države in oblasti. Kar je pričakovano, živel je v času, ko se je nemirna Anglija zapletala v vojne med parlamentarci in rojalisti, med tistimi, ki so zagovarjali oblast parlamenta, in onimi, ki so zagovarjali kraljevino, sam pa je zaradi pisanja in nasprotovanja monarhističnemu absolutizmu pristal v političnem azilu.