Koncertna smreka v Ljubljani

»Praktično vsi profesionalni glasbeniki in podporne skupine, ki živimo pretežno od koncertov, smo letos ostali brez dela«

Odrska konstrukcija kot novoletna smreka

© Borut Krajnc

Prejšnji torek se je sredi praznično okrašene Ljubljane dvignila 12 metrov visoka odrska konstrukcija v obliki smreke, ki jo je po zamisli oblikovalca luči Črta Birse in ob pomoči Mestne občine Ljubljana postavilo društvo MiDelamoDogodke. Nenavaden objekt, osvetljen z rdečimi žarometi, bo na Kongresnem trgu stal do konca leta in opozarjal na stiske, v katere je trenutna zdravstvena kriza pahnila prireditveno dejavnost, hkrati pa simboliziral luč upanja za prihodnje leto.