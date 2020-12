Ministrov odvetnik, ustavni sodnik?

Ko se odvetnik gospodarskega ministra prijavi na razpis za ustavnega sodnika

Zdravko Počivalšek

© Borut Krajnc

Gospodarski minister in predsednik SMC Zdravko Počivalšek je v težavah. Zaradi nabav medicinske opreme, predvsem ventilatorjev v poslu z Geneplanetom, je v (pred)kazenskem postopku. Po vsej verjetnosti ga bo obremenilo tudi poročilo računskega sodišča o nabavi zaščitne in medicinske opreme. Zdravko Počivalšek je gospodarstvenik in politik. Za prve omenjene težave z zakonom niso nujno ovira, včasih so celo prednost: žal sodni in drugi podobni postopki v Sloveniji pogosto ne vplivajo na možnost (uspešnega) nadaljevanja politične kariere.