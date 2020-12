Kaj opredeljevanje znanih oseb za transspolne dejansko pomeni za skupnost LGBTIQ?

Privilegij, dosegljiv le redkim

Igralka Ellen Page, ki je postala Eliott Page

© Profimedia

Na začetku decembra je igralka Ellen Page, ki se je leta 2018 opredelila za lezbijko, priznala, da je transspolna (njen biološki spol se ne ujema z njeno spolno identiteto), zato želi, da se od zdaj zanjo uporabljata zaimek on/ njegov in ime Eliott Page. Željo po spremembi zaimkov v tiste ženskega spola je nedavno izrazil tudi standup komik Eddie Izard, ki se je za transseksualnega opredelil že pred nekaj leti, a je ta hip v fazi prehoda in želi biti nagovarjana kot ženska. Eddie Izard je spolno fluidna in se v nekaterih obdobjih počuti kot moški, v drugih pa kot ženska in temu prilagaja tudi zaimke. Podobno občuti glasbenik Sam Smith, ena prvih high-profile celebrity, ki odkrito govorijo o svoji spolni nebinarnosti. Za nebinarne osebe je po definiciji zavoda TransAkcija značilno, da se ne identificirajo znotraj binarnega spolnega sistema ženska–moški. Nekatere spolno identiteto definirajo s katero izmed identitet izpod krovnega termina nebinarnosti, med katere spada tudi spolna fluidnost.