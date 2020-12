Zgodba o izdaji in propadu

Vlecite poslansko plačo, dokler lahko!

»Človek, ki je sposoben govoriti o pomenu liberalne družbe in hkrati podpirati politiko, ki takšno družbo načenja.«

© Borut Krajnc

Že nekaj let je, odkar je kot meteor zasijal Miro Cerar, ustavni pravnik, pravni svetovalec državnega zbora, ki je Sloveniji obljubil, da bo politiki vrnil moralo, verodostojnost, samoomejevanje, smisel za skupno dobro. Zmaga njegove stranke na volitvah 2014 je bila zelo prepričljiva, Cerar je postal predsednik vlade in politika se je v resnici vsaj za nekaj časa otresla nizkotnosti. To pa je bilo tudi vse, na položaju predsednika vlade se Cerar ni znašel, še manj uspešen je bil s stranko in pri izbiri ljudi, ki jim je zaupal.