Kaj so povedali v letu 2020?

Odmevne izjave doma in po svetu

Vasko Simoniti

© Borut Krajnc

»Janša je imel precej sreče leta 1988, da ni bil Janša na oblasti.«

Slikar Arjan Pregl na Twitterju o zatiranju protestov

»In kaj bi bilo narobe, če bi bili po vsej Sloveniji vojaki?«

Generalni direktor Policije Anton Travner za Dnevnikov Objektiv o nepotrebni zaskrbljenosti

»Ne pustim telefonov za mizo.«

Soproga predsednika vlade Urška Bačovnik Janša na TV SLO o omejevanju moževega tvitanja

»Kolikor vem, ste pisali o tem, da stranke SMC nihče več ne podpira, tako da nismo mogli nikogar izdati.«

Predsednik SMC Zdravko Počivalšek v pogovoru z novinarji o izdaji volivcev z vstopom v Janševo vlado

»Vi ste žvižgači, ker se požvižgate na predpise!«

Žvižgač Ivan Gale v oddaji Tarča o gospodarskem ministru in njegovih sodelavcih

»Prišel je koronavirus. In zdaj se prav tekmuje, kdo bo bolj ploskal požrtvovalnim delavcem v zdravstvu. Trgovini. Komunali. Dostavi. Čiščenju. Gradbeništvu. Živilski in tekstilni industriji. Proizvodnji. In kaj ste prej govorili o njih?«

Sindikalist Goran Lukić v Mladini o dvoličnosti

»Umirajo tudi zato, ker nam je bil humanizem pogosto le beseda, ker smo še pred nekaj leti raje reševali trezorje bank, kot da bi gradili bolnišnice, domove, šole in laboratorije.«

Nevrolog Zvezdan Pirtošek za Večerovo prilogo V soboto o starejših

»V šolo pojdite po znanje, pa si mogoče z očmi signalizirajte, da ste si všeč, in se potem izven šole skušajte približati drug drugemu. Poljubljati se pa raje ne preveč, sploh v osnovni šoli, ker časa bo še dovolj za to.«

Ministrica za izobraževanje Simona Kustec v oddaji Infodrom na TV Slovenija o priporočeni vzdržnosti ob začetku šolskega leta

»V preteklosti smo menili, da je Evropa naša prihodnost, a danes vemo, da smo mi prihodnost Evrope.«

Madžarski premier Viktor Orbán v govoru o razmerah v državi o novi samozavesti



»Na Madžarskem ne boste srečali nobenih vojakov z brzostrelko, nobenih čudnih situacij, ki jih srečate recimo v Bruslju v samem središču mesta, kjer se pravzaprav ne moreš obrniti, ne da bi zadel ob cev avtomatske puške.«

Premier Janez Janša v intervjuju za TV SLO o zgledni državi

»Vizjak je presegel že vse mejne vrednosti političnega onesnaževanja.«

Nekdanji okoljski minister Pavel Gantar na Twitterju o zdajšnjem okoljskem ministru

»Ko bodo to dosegli, bomo imeli globalen internet brez operaterjev. Storitev bomo plačevali neposredno proizvajalcu opreme. Telekom, A1 in Telemach, ki tekmujejo, katerega uporabnika bodo dobili v roke, bodo kmalu postali popolnoma irelevantni.«

Strokovnjak za komunikacijsko tehnologijo Boštjan Batagelj o učinku projekta Starlink

»Ko se začne plenjenje, se začne streljanje.«

Ameriški predsednik Donald Trump na Twitterju o uporabi sile

»Slovenski Donald.«

Nemški tednik Der Spiegel o političnem delovanju Janeza Janše

»Bes virusa še očitneje kaže nesmiselnost vojne. Zato pozivam k takojšnji globalni prekinitvi ognja na vseh koncih sveta. Čas je, da oborožene spopade ustavimo in se osredotočimo na resnični boj za naše življenje. «

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres na virtualni novinarski konferenci o nujnosti miru

»Neodvisna Zahodna Sahara ni realistična možnost za razrešitev konflikta. Avtonomija pod maroško suverenostjo je edina izvedljiva rešitev.«

Izjava Urada ameriškega predsednika Trumpa o podpori Maroku v ozemeljskem sporu. V zameno je Maroko vzpostavil diplomatske odnose z Izraelom.

»Fotografirali smo se brez mask. Ob prihodu smo jih imeli. Nato smo ugotovili, da smo vsi zdravi.«

Kulturni minister Vasko Simoniti za Siol.net o obisku pri 107-letnem Borisu Pahorju med epidemijo

»Danes mi sekretarka kulturnega ministrstva pošlje čestitko za Jenkovo nagrado, jutri pa grem dvignit čudoviti dopis tega istega ministrstva o deložaciji založbe, pri kateri je knjiga izšla.«

Nagrajeni pesnik Brane Mozetič za Dnevnik o licemerstvu oblasti

»Pa naj snemajo filme o osamosvojitveni vojni, o povojnih pobojih – o čemer koli bi pač po njihovem mnenju morali nastajati filmi. Tako bi služili vsaj ljudje, ki bi sodelovali pri teh projektih: vsi filmi potrebujejo lučkarje, kostumografe in druge filmske delavce.«

Pisatelj in režiser Goran Vojnović za MMC RTV SLO o zastoju filmske produkcije pod Janševo vlado

»Lahko imam koncert do 50 ljudi z bendom, ekipo, tehniki, natakarji ... skratka, prodamo lahko kakih 28 vstopnic ... krasno ... ampak zakaj je v Bauhausu potem lahko Woodstock?«

Glasbenik Matevž Šalehar - Hamo na Twitterju o festivalskih trgovinah