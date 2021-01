Saudi Arabia & Chill

Danes je nov dan

Bryan Fogel je tisti režiser, ki je leta 2018 svoj dokumentarec z naslovom Icarus prodal Netflixu in se v zgodovino zapisal kot prvi filmski ustvarjalec, ki je prejel oskarja za delo izdano pod pokroviteljstvom največje spletne platforme za ogled televizijskih serij in filmov.

Netflix z omenjenim dokumentarcem ni le ogromno zaslužil, z osvojeno nagrado si je tudi odprl vrata do sodelovanja z mnogimi drugimi priznanimi režiserji. Logično bi bilo pričakovati, da se bo uspešno sodelovanje med Foglom in Netflixom nadaljevalo. A naklonjenosti do distribucije Foglovih zgodb je bilo konec takoj, ko se je režiser namesto ruske dopinške afere lotil raziskovanja umora novinarja Khashoggija. Netflix v Savdski Arabiji pač dobro posluje in Fogel nad njihovo odločitvijo žal ne bi smel biti presenečen. Nenazadnje so že lani na zahtevo savdijskih oblasti s platforme odstranili epizodo oddaje Hasana Minaja, ki se je dotaknila iste tematike.

Netflix pač zanima le denar, cenzura pa gre z roko v roki z njim.

