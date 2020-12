»Zakaj Janša dovoli Hojsu, da se obnaša kot prvi epidemiolog v državi?«

IZJAVA DNEVA

"Stranka SDS je Janez Janša, ki tudi kot premier v prvi vrsti nagovarja svojo volilno bazo, nikakor ne celotne Slovenije. Zakaj premier dovoli ministru Hojsu, da se obnaša kot prvi epidemiolog v tej državi in da prestopa vse civilizacijske norme pravne države? Zato ker je njihovim volivcem takšna odločna in avtoritarna drža všeč?"

(Novinar in komentator Dnevnika Zoran Potič o tem, da Janez Janša nagovarja svojo volilno bazo in ne celotne Slovenije; via MMC RTV SLO)