»Osamosvojitveni liderji so razočarali ljudi in naj odidejo«

IZJAVA DNEVA

"Ali ni že čas, da osamosvojitveni liderji sami ugotovijo, da so razočarali ljudi, in da odidejo, kot so odšli komunisti pred tridesetimi leti? Da prepustijo prihodnost dejansko sposobnim in demokratičnim ljudem, ki bodo udejanjili neposredno demokracijo, ukinili aktualno nemoderno in preživeto ter že tragikomično strankarsko dramaturgijo. Da bo politika postala intelektualna dejavnost, ne pa trgovska obrt, kot je danes. Da vrnejo neodvisnost in samostojnost ljudem v lastno uporabo, da oblikujemo družbeni, politični, ekonomski in moralni sistem po meri in soglasju vseh občanov."

(Bojko Jerman v Dnevnikovih pismih bralcev o tem, da naj osamosvojitveni liderji prepustijo prihodnost dejansko sposobnim in demokratičnim ljudem; via Dnevnik)