Novice s sončne strani

Katastrofalno leto 2020 je vendarle prineslo tudi kar nekaj dobrih novic.

Poleg hitrega odkritja cepiva za covid-19 naj bi letos odkrili tudi cepivo proti raku, v Afriki pa so iztrebili otroško paralizo. Črnim nosorogom kaže bolje, v Ugandi se je zgodil baby boom goril, pandi v hongkongškem živalskem vrstu pa sta se med lockdownom končno odločili za starševstvo. Slovenija je živali priznala za čuteča bitja.

Leto sta zaznamovali tudi rekordna rast obnovljive energije in zmanjšanje investicij fosilna goriva. Švedska in Avstrija sta zaprli svoje zadnje termoelektrarne, število zavez za dosego ničelnih izpustov se je od lanskega leta podvojilo, ESČP pa je 33 držav zavezalo k ukrepom za ustavitev podnebne krize.

V Boliviji so izvolili demokratičnega socialista, Trump je končno poražen. BLM protesti so v ZDA prinesli zmanjšanje policijskih proračunov, v Sloveniji pa smo ob petkih skupaj kolesarili in zaprli trgovine ob nedeljah.

Le tako naprej v 2021!

