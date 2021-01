Jelka Kacinovih izjav

Izjave vladnega govorca v letu 2020

Da bi karseda obudil duh osamosvojitvene vojne, je Janez Janša takoj ob prevzemu vlade poklical nekdanjega ministra za informiranje Jelka Kacina in ga postavil za vladnega govorca. Kacin se je postavil v vlogo ciničnega vsevednega in občasno seksističnega očeta. Po svoje je interpretiral ukrepe, pametoval o statistiki, poučeval novinarje in se zapletal v spore z ministrom za zdravje. A v tej vlogi je zdržal vse do konca leta, pa čeprav so k spremembi načina komuniciranja pozivali številni strokovnjaki, vključno z vladno strokovno svetovalno skupino.