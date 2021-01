Facebook, platforma za represijo

Vietnam je ena najstrožjih držav glede svobode govora. Stanje se je l. 2018 še poslabšalo z zakonom o kibernetski varnosti, s katerim lahko vlada poljubno umakne katero koli protivladno vsebino. Vlada je tako aprila 2019 upočasnila Facebookove strežnike, podjetje pa se je vdalo strožji cenzuri, ki vsako politično objavo hitro označi za sovražni govor.

Posledično se je povečala moč lojalističnih Facebook skupin, ki ciljano prijavljajo vsakega demokratičnega aktivista. To vodi v takojšnje zaprtje računov, prepogosto pa pomeni tudi zaporno kazen. Facebook je bil še do nedavnega edina platforma, kjer so državljani lahko izmenjevali mnenja mimo državne cenzure, po novem pa je le še eno sredstvo represije.

A to ni zgodba o komunizmu, temveč o kapitalizmu: Facebook odkrito tepta temeljne človekove pravice, ker mu Vietnam predstavlja milijardo dolarjev letnega dobička. Podoben vzorec smo videli že z Netflixom v Savdski Arabiji. Na trgu pač lahko najvišji ponudnik kupi svobodo govora!

