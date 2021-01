»Z normalnostjo imamo morda še veliko večje težave, kot se nam je zdelo«

IZJAVA DNEVA

"Vsaj do letošnjega leta, ko skorajda o ničemer drugem nismo razmišljali, pisali in govorili kot prav o normalnosti. Od pomladi se mi privajamo na novo normalnost in hrepenimo po vrnitvi v normalno življenje in na prvi pogled se zdi, da nam je nenadoma vsem postalo jasno, kaj je normalno in kaj ne. Pa vendar so prav sedanji, za marsikoga skrajno nenormalni časi pokazali, da imamo z normalnostjo morda še veliko večje težave, kot se nam je zdelo."

(Goran Vojnović, pisatelj režiser in kolumnist, o tem, da je normalnost v obdobju politične korektnosti postala nespodoben pojem, ki so se mu omikani in obzirni ljudje bolj ali manj zavestno izogibali; via Dnevnikov Objektiv)