»Precejšnja verjetnost je, da se bo v prvi polovici januarja virus širil hitreje«

IZJAVA DNEVA

"Verjetnost, da se bo epidemija v prvi polovici januarja še malo hitreje širila, kot se širi danes, je precejšnja."

"Če bi se reprodukcijsko število, ki je danes na približno ena, dvignil na 1,1, kar se bo v naslednjih dneh po vsej verjetnosti zgodilo, bi to pomenilo do sredine januarja kar kakšnih 100 več v bolnišnicah. Če bi se dvignil na 1,5, pa bi se lahko povečalo na 1800 ljudi v bolnišnicah, kar je pa precej huda rast, in upam, da se to ne bo zgodilo."

(Dr. Leon Cizelj z Instituta Jožef Stefan, o tem, da se je reprodukcijski faktor, ki kaže, na koliko ljudi vsak okuženi prenese novi koronavirus, v zadnjih dneh povečal nad ena, kar je posledica predprazničnega sproščanja ukrepov; via MMC RTV SLO)