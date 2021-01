»Če bomo imeli dovolj volje za cepljenje, bi se večino nevarnosti lahko znebili do jeseni«

"Eno je, kaj si želim, drugo pa, kaj pričakujemo. Marsikaj je odvisno od virusa samega in našega imunskega sistema, kako se odziva na virus. Če se bomo razmeroma dobro precepili v spomladansko-poletnem obdobju, se lahko bolj ali manj konča s tem valom. V jeseni ne bi smela biti epidemija taka, da bi bistveno spreminjala življenje. To si najbolj želimo, da bi spet lahko v živo imeli šole, predavanja ... A to ne bo uspelo vsemu svetu, to mora biti jasno. Ne verjamem, da bodo potovanja normalizirana prav hitro, morda v roku dveh let, pa še to je optimistična napoved. Marsikaj bo ostalo drugače, a vsaj to, kar imamo za normalnost življenja v vsakodnevnih okvirih, če bomo imeli srečo in dovolj volje za cepljenje, bi se večino nevarnosti znebili do jeseni. Če pa bo vsega manj, pa do naslednje jeseni."

(Imunolog Alojz Ihan, o tem, kdaj se bo naše življenje vrnilo na stare tirnice; via MMC RTV SLO)