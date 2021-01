»Vladavina prava in Janša imata dolgo skupno pot vzajemnega ignoriranja«

IZJAVA DNEVA

"Odkar so se trije umetniki preimenovali v Janeza Janšo, je na površje prišlo marsikaj. V času vladanja takratnega in sedanjega premierja tudi odločba, morda zakon, da v uradnih postopkih uporabljamo ime, zapisano v dokumentih. Takratni in sedanji premier je takrat prisegel kot Janez Janša. Ime Ivan je čudežno izpuhtelo. Pomeni, da lastne odločbe, nemara zakona (če ti ni mar za vladavino prava, je potemtakem vseeno, kajneda, s katerim imenom prisežeš in ali gre za uredbo, odredbo ali zakon), ni upošteval. Vladavina prava in sedanji premier imata torej dolgo skupno pot vzajemnega ignoriranja. 'They go way back,''bi rekli v filmih. Fake ime, fake prisega, fake… Nadaljujte po lastni izbiri."

(Kolumnistka Jedrt Jež Furlan, o tem, da v uradnih postopkih uporabljamo ime, zapisano v dokumentih; via Dnevnikov Objektiv)