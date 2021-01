»Bo Slovenija ostala necepljen otok sredi sveta?«

IZJAVA DNEVA

"Sodeč po spletnih objavah bo Slovenija ostala necepljen otok sredi sveta. Ni govora, da bi se kdo cepil! Vseeno pa si drznem napovedati, da bomo cepivo razgrabili in porabili takoj, ko bo mogoče, in da bo ob vsem glasnem ropotanju proti hitro prišlo do zelo tihe in praktične odločitve za."

"Drznim si napovedati, da bomo čez par mesecev uporabljali vse zveze in poznanstva, da bomo lahko stali v dolgih v vrstah za cepljenje."

(Miha Mazzini, pistaelj, režiser in kolumnist, o tem, da bomo v Sloveniji cepivo razgrabili in porabili takoj, ko bo mogoče: via siol.net)