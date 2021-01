Srečnega pa zdravega tudi za okolje!

Adam Chang / Unsplash

Leto 2020 si bo večina ljudi zapomnila po globalni pandemiji in preglavicah, ki jih je ta povzročila. Začasna in delna zaustavitev javnega življenja je pripomogla k 7 % upadu emisij toplogrednih plinov. A znanstveniki opozarjajo, da gre za kapljo v ocean, saj bo v prihodnjih letih sledil neizbežen povratek v “normalnost”, ki je bila do sedaj tako škodljiva za okolje.

Prav odsotnost “normalnosti” nas je zaslepila, da smo spregledali dejstvo, da je bilo leto 2020 eno najtoplejših doslej. Globalne spremembe so žalostna realnost, okoljski aktivisti pa ena najbolj priljubljenih tarč napadov s strani vlad in korporacij.

Za zaščito okolja bo potrebno zagotoviti, da se ne vrnemo v stanje, ki smo ga poznali, temveč poiščemo vzdržno alternativo. Začnemo lahko že danes s pritiskom na korporacije, ki v boju s podnebnimi spremembami ne ukrepajo. Skrajni čas je, da preprečimo najhujše napovedi, ki v letu 2100 obljubljajo pekel na Zemlji.

Naj bo to v novem letu motivacija za male in velike spremembe!

Agrument ustvarja Danes je nov dan.