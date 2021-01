»Noben tehnološki razvoj ne bo mogel nadomestiti človeškega stika«

IZJAVA DNEVA

"Res je. Ljudem so namenili nekaj denarja, malo pokrpali finančne luknjice. Nujno potrebujemo sistemske spremembe in prevetritev zakonodaje. Delo v sociali je zelo težko in zahtevno, izpostavljenost psihičnim obremenitvam je velika. Nesprejemljivo in nedopustno je, da je bilo v zadnjih letih skrajšano pripravništvo za socialne delavce z enega leta na pol leta. V tem času široke palete nalog na centru ne moreš spoznati. Ni vsak socialni delavec enak, ne ustreza vsakemu vsako področje, nekomu bolj leži delo s starejšimi, drugemu z mladimi, tretji je boljši v družinskih zadevah ali pa v namestitvenih programih. Če bi želela uresničiti v praksi to, kar nas učijo na fakulteti, bi potrebovala še veliko zaposlenih. Mi zdaj krmarimo s tem, kar imamo, in posledica je tudi ta, da stroka nima ugleda, kot bi si ga zaslužila. Ne potrebujemo boljših strojev, materiala, potrebujemo izobražene in usposobljene človeške vire. V prihodnosti ne bo noben tehnološki razvoj mogel nadomestiti človeškega stika."

(Marjana Bravc, direktorica Centra za socialno delo Maribor, o tem, da doslej niti en sprejeti krizni vladni ukrep ni bil namenjen temu, da bi omogočil več časa za ljudi, čeprav se prav socialne stiske v tem času še poglabljajo; via Večer)