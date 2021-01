»SMC bi zamenjala Simonitija in Hojsa«

IZJAVA DNEVA

"Po besedah naših virov se je na več kot šesturni seji sveta SMC poleg vrste kritik na račun ravnanja SDS pojavilo tudi več idej, kako odnose spremeniti. Ena od zamisli je bila, da bi morala SMC zahtevati odhod ministra za kulturo Vaska Simonitija in sama prevzeti vodenje tega resorja. To, kar se dogaja na kulturnem ministrstvu, je namreč po ocenah v SMC zelo nekulturno, če bi ta resor pripadel njihovi stranki, pa da bi lahko nazorno pokazali, da se njihovo ravnanje močno razlikuje od politike SDS. Po besedah naših virov je bila nad ravnanjem Simonitija zlasti ogorčena vodja poslanske skupine SMC Janja Sluga. Prav tako naj bi bilo na seji mogoče slišati razmišljanja, da je škodljiv notranji minister Aleš Hojs in bi moral tudi on zapustiti vlado. Nekaj kritik članov sveta SMC so bili deležni tudi ministri njihove stranke, ker se na sejah vlade ne upajo zoperstaviti premierju Janezu Janši."

(Novinarka Meta Roglič, o tem, da se je na seji sveta SMC poleg vrste kritik na račun ravnanja SDS pojavilo tudi več idej, kako odnose spremeniti; via Dnevnik)