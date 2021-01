Ekstremno bo za vse

Jonathan Ford / Unsplash

Vremenski ekstremi, ena izmed uničujočih posledic podnebnih sprememb, so zadnja leta prisotni povsod po svetu ter so – in še bodo – prisilili množice ljudi v selitve. Jasno je, da bodo nekatere azijske in afriške države, ki niso med največjimi onesnaževalci planeta, a imajo ''nesrečno'' geografsko lego, nosile največjo težo posledic segrevanja ozračja. Jasno pa je tudi, da podnebne spremembe ne bodo izbirale – narava vse bolj kaže zobe tudi v Evropi, kar se glede na število selitev iz degradiranih območij najbolj pozna v Nemčiji, Španiji, Franciji, Bosni in Hercegovini ter Moldaviji. A vremenski ekstremi ne bodo prizanašali nikomur. Posledice suš, poplav, požarov in naraščanja morske gladine bomo v večji ali manjši meri občutili čisto vsi.

Poleg pomena solidarnosti in učinkovitih javnih servisov pa močno upamo, da je izkušnja pandemije pripomogla tudi k spoznanju, da bomo globalne probleme morali reševati – globalno. Ne bomo reševali narave, ampak bomo reševali sami sebe.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.