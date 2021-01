»Smo ena vodilnih držav v Evropi, ki je zmožna ponuditi izobraževanje na daljavo«

IZJAVA DNEVA

"Mi smo rekorderji predvsem z vidika okužb, hospitaliziranih glede na sposobnosti sistema, ki ga imamo. To je en del zgodbe. Drug del zgodbe, ki je pozitiven, pa je tudi to, da smo rekorderji z vidika sposobnosti in usposobljenosti izobraževanja na daljavo. Smo ena vodilnih držav v Evropi, ki je zmožna ponuditi izobraževanje na daljavo v tem trenutku, kar pomeni, da so vsi, tako učitelji kot predvsem učenci, usposobljeni z ustrezno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, znanjem, da to izobraževanje lahko poteka. Verjemite mi, da če bi v kakšnih državah to bilo mogoče, bi bila slika s tega vidika tudi drugačna."

(Šolska ministrica Simona Kustec o tem, zakaj je prav Slovenija rekorderka v dolžini zaprtja šol; meni, da smo z vidika opreme za šolanje na daljavo, ki jo država ponuja tistim, ki jo potrebujejo, tehnološko pred drugimi evropskimi državami, kot so Belgija, Francija, Španija ... ; via Studio City na TV Slovenija)