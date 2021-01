»S sovražnim govorom smo mi prišli na raven nacizma v 30. letih«

IZJAVA DNEVA

"Sovraštvo je najbolj povezovalno čustvo. Ne ljubezen. Sovraštvo. In to politika dobro ve, zato posebej trenutna politika gradi na izključevanju, sovražnem govoru in sovraštvu nasploh do kogarkoli, ki je bodisi drugačen, bodisi drugačnega mnenja. In s tem sovražnim govorom smo mi prišli na raven nacizma v 30. letih."

(Dr. Dragan Petrovec, pravnik, profesor in raziskovalec, o tem, da trenutna politika gradi na izključevanju, sovražnemu govoru in sovraštvu nasploh; v oddaji Intervju na TV Slovenija)

Dr. Dragan Petrovec

© Uroš Abram

PREBERITE TUDI: