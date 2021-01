Naj bo 2021 leto sindikatov

Danes je nov dan

V medijski krajini se sindikate vse preveč rade slika kot tiste, ki nagajajo podjetjem in državi, ne pa kot tiste organizacije, ki skrbijo za najranljivejše v proizvodni verigi. Razumljivo je, da večina medijev (ki so velikokrat najprej korporacije) o delovanju sindikatov poroča takrat, ko zaostrijo pogajanja s kakšno institucijo, ter da jih takrat predstavlja kot nasprotnike javnim in zasebnim upravam. Problem nastane, ko se o sindikatih pogovarjamo samo skozi prizmo njihovega "nasprotovanja" in "blokad".

Vse več novih delojemalcev nikoli ni imelo izkušnje s sindikatom, saj delajo v majhnih kolektivih, ki pa zaradi tega niso nič manj nagnjeni k izkoriščanju delavk in delavcev. Formalno šolanje ljudi izuči za opravljanje poklicev, a jih večinoma ne poduči o pravicah, ki jih imajo kot (bodoči) delavci – tukaj pa so ključnega pomena ravno sindikati. Da brez njih ne gre, so ugotovili tudi zaposleni pri podjetju Alphabet. Naj nam bodo za zgled!

