Prekinitev financiranja Radia Študent?

Izguba Radia Študent bi bila civilizacijski poraz

© arhiv Mladine

Uprava in uredništvo Radia Študent sta objavila javno pismo, v katerem javnosti sporočata, da Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOU) Radiu Študent (RŠ) grozi s prekinitvijo financiranja.

Novoizvoljeni Študentski zbor (ŠZ) ŠOU, ustanoviteljice Zavoda Radio Študent, je na večernem zasedanju 30. 12. 2020 odločal o proračunu 2021, v katerem postavke za sofinanciranje Zavoda Radio Študent ni več. "Pred tem je ŠZ ŠOU spremenil Pravilnik o financiranju ŠOU, v katerem po novem ni niti minimalnih odstotkov za financiranje iz koncesijske dajatve za delovanje članov družine ŠOU," navajajo predstavniki RŠ v javnem pismu.

"Ni odveč spomniti, da je RŠ med epidemijo ob intenzivnem prilagajanju na nove razmere uspel zagotoviti izvedbo vseh tekočih projektov ter celo okrepiti program, vključno s posebnimi medijskimi pokrivanji novega koronavirusa. Kljub temu je Radio Študent v letu 2020 v primerjavi z ostalimi člani družine ŠOU povsem defavorizirano potegnil najkrajšo (o tem smo pisali spomladi). Ustrezna podpora se zmanjšuje že skoraj desetletje; tako so sredstva ŠOU za RŠ v višini 230.000 evrov iz leta 2012 padala v več valovih in smo nazadnje v lanskem letu prejeli zgolj podporo za redno delovanje v višini 120.000 evrov. Z aktualnim predlogom prvega branja proračuna pa si upamo trditi, da je ŠOU ob samem izteku leta 2020 Radiu Študent napisal tako črno napoved prihodnosti, kot se ne piše nobenemu od zavodov družine ŠOU, četudi nesorazmerja niso zadela zgolj RŠ," so zapisali.

"Z aktualnim predlogom prvega branja proračuna pa si upamo trditi, da je ŠOU ob samem izteku leta 2020 Radiu Študent napisal tako črno napoved prihodnosti, kot se ne piše nobenemu od zavodov družine ŠOU, četudi nesorazmerja niso zadela zgolj RŠ."

Osnutek proračuna ŠOU za leto 2021, ki je tik pred novim letom doživel prvo branje v ŠZ, šteje slabe tri milijone evrov. "Najbolj v nebo vpijoče nesorazmerje se poraja pri Študentskem kampusu, ki iz koncesijske dajatve v 2021 prejme 325.000 evrov. O tem, kaj bodo letos na Kampusu počeli s študentskim denarjem ter kaj so z njim počeli od epidemije dalje, ko so v nasprotju z Radiem Študent delovali v radikalno okrnjenem obsegu, se zagotovo ne sprašujemo le na radiu," uredništvo in uprava RŠ opozarjata v pismu.

Na Radiu Študent so obenem prepričani, da so nesorazmerno nizka sredstva ŠOU, ki so jih prejemali še lani, porabljena boljše kot milijoni za plače, sejnine in neobratujoče zavode ŠOU. Od ŠOU zato zahtevajo, da jim sorazmerno z znižanjem njihovega proračuna, za katerega sicer razumejo, da je okleščen zaradi posledic epidemije, v letu 2021 nameni vsaj 120.000 evrov. Nadalje se zavzemajo za ohranitev minimalnih deležev financiranja zavodov družine ŠOU. Zahtevajo tudi vključitev Radia Študent v vse pogovore o njegovi negotovi prihodnosti.

"O tem, kaj bodo letos na Kampusu počeli s študentskim denarjem ter kaj so z njim počeli od epidemije dalje, ko so v nasprotju z Radiem Študent delovali v radikalno okrnjenem obsegu, se zagotovo ne sprašujemo le na radiu."

"Preživetveni izziv, pred katerim se je Radio Študent znašel danes, je brez primere v celotni 50-letni zgodovini te pomembne in tudi v evropskem merilu edinstvene medijske, izobraževalne in kulturne institucije, ki jo trenutno sestavlja več kot 200 mladih honorarnih sodelavk in sodelavcev, ki dnevno ustvarijo 17 ur živega programa," so poudarili in dodali, da neumornost udejanjanja vzgojno-izobraževalnega poslanstva Radia Študent vsako leto dokazuje okoli 50 novih sodelavcev, o aktualnosti tega početja pa po njihovem priča rekordno število prijavljenih na avdicije RŠ ob koncu preteklega leta (za usposabljanje v novinarskih redakcijah in lektorski službi RŠ se je prijavilo okrog 200 mladih).

Radio Študent

© Borut Krajnc

"Na Radiu Študent se je kalilo nadpovprečno veliko danes priznanih akademikov, znanstvenikov, gospodarstvenikov, politikov, izhajajoč iz svojih začetkov na RŠ še danes na polju medijev in kulture redno delujejo uveljavljeni špikerji, radijski in televizijski voditelji, kulturni producenti in menedžerji, nenazadnje so tu tudi sveže nagrajene novinarske sile, kot je novinarka Znanstvene redakcije RŠ in do lani njena urednica, Zarja Muršič, ki je za pokrivanje novega koronavirusa v preteklem letu prejela nagrado Društva novinarjev Slovenije za izstopajoč novinarski dosežek. Ali kot je jeseni izjavil Jure Longyka: Radio Študent je civilizacijski dosežek. Zato bi bila njegova izguba civilizacijski poraz," so sklenili predstavniki RŠ v javnem pismu.