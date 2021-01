VIDEO: Trump protestnikom: »Vem, da ste prizadeti, vendar moramo imeti mir«

Nagovor ameriškega predsednika v odhajanju

Predsednik ZDA v odhajanju Donald Trump je v kratkem video nagovoru svoje podpornike, ki so danes vdrli v poslopje ameriškega kongresa, pozval, naj gredo domov v miru. Video je sicer začel s trditvijo, da so mu ukradli volitve.

Trump je 3. novembra lani prepričljivo izgubil proti demokratu Josephu Bidnu, katerega zmago bi moral danes formalno potrditi še kongres. Vendar pa so predsednikovi podporniki, po navedbah medijev tudi oboroženi, nasilno vdrli v poslopje kongresa in prekinili zasedanje, potem ko jih je Trump v govoru pozval, naj gredo nad kongres.

"Takega časa še ni bilo, ko se zgodi taka stvar, ko vzamejo meni, vam in državi. To so bile volitve prevare. Vendar ne smemo nasedati tem ljudem. Moramo imeti mir. Zatorej pojdite domov. Imamo vas radi. Zelo ste posebni. Videli ste, kaj se je zgodilo. Videli ste kako obravnavajo druge. To je tako zlobno. Vem, kako se počutite, ampak pojdite domov in pojdite v miru."



"Vem, da trpite. Imeli smo volitve, ki so bile ukradene. To je bila velika zmaga in vsi to vedo, še posebej druga stran. Ampak zdaj morate iti domov, moramo imeti mir. Moramo imeti zakon in red in moramo spoštovati velike ljudi iz zakona in reda. Nočemo, da bi bil kdo poškodovan," je dejal Trump potem, ko so se vrstila poročila o oboroženih spopadih na kongresu in najmanj eni ženski, ki so jo ustreljeno odpeljali v bolnišnico.

