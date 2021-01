Dobrodošli v kripto svet! Spet?!

mohamed hassan / pxhere

Bitcoin je že nekaj časa spet na pohodu. Del novih vlagateljev predstavljajo institucionalne naložbe, sočasno se je povečalo število kitov. Rasti ni škodilo niti zanimanje Elona Muska, ugodne pogoje pa so zagotovile ameriške zvezne rezerve s tiskanjem novega denarja.

Vse dobička željne spomnimo na leto 2017, ko je bitcoin v manj kot dveh mesecih doživel skoraj 70-odstotni padec. Sledilo je obdobje počasnega vračanja zaupanja. Vlagateljem pretijo tudi prevare, kot je slovenski Xaurum.

Gre torej za spet nov mehurček, ki bo nepričakovano počil, ali pa za prerazporeditev sredstev iz fiat v kripto valute? Eksplozivna rast in pretok denarja v kripto svet so gotovo tudi odraz pričakovanja hude inflacije zaradi ukrepov, ki so jih morale sprejeti banke za blaženje posledic krize. A vendarle kripto valute ne ogrožajo etabliranih bančnih sistemov. Slej ko prej bodo tudi špekulanti prodali bitcoine in jih naložili v navadne banke v davčnih oazah.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.