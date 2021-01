Napad na prosilca za azil?

V postojnskem centru za tujce naj bi skupina policistov brutalno pretepla azilanta

Center za tujce v Postojni

© Željko Stevanić

O nasilju nad begunci, ki ga policija izvaja na balkanski poti, danes ni več nobenega dvoma. Podatki o vse večjem nasilju pa prihajajo tudi iz Slovenije. Kot trdi eden izmed azilantov, naj bi 2. januarja v postojnskem centru za tujce eden izmed policistov vstopil v njegovo samico in ga odpeljal v straniščne prostore, kjer ni kamer. Tam ga je pričakala skupina osmih policistov in ga brutalno pretepla. »Eden izmed njih me je zagrabil za vrat in potem so me kakih 15 minut tepli. Ko so končali, so mi zvezali noge in roke ter me peljali nazaj. Dobil sem udarce po celem telesu, krvavel sem iz ust in komaj videl z levim očesom,« napad opisuje domnevno pretepeni azilant, ki naj bi zaposlene v centru prosil, da ga fotografirajo, a tega niso hoteli storiti. Zahteval je tudi pregled pri zdravniku, a so mu rekli, da je dela prost dan in da zdravnik ni na voljo.