Prekletstvo kronskih draguljev

Zakaj je predsednik SMC in minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek ves čas deloval v prid Term Olimia

V Termah Olimia so 4. julija 2013 odprli nov tobogan King Kobra: Po novem toboganu sta se prva spustila direktor term Zdravko Počivalšek in župan Podčetrtka Peter Misja

© Lili Pušnik, STA

Marsikateri izmed slovenskih mogočnikov tudi po več letih ostaja navezan na poslovno okolje, iz katerega je izšel. Ljubljanski župan Zoran Janković še danes s ponosom in tudi z bolečino govori o Mercatorju, nekdanji direktor Gorenja Jože Stanič še zmeraj spremlja dogajanje v tem podjetju in ima zelo jasna stališča do vsake njegove poslovne poteze. Z enako, če ne še z večjo budnostjo pa nad Termami Olimia, družbo, v kateri si je ustvaril ime, bdi aktualni minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek. Čeprav bi moral biti po zakonu povsem ločen od svojega nekdanjega podjetja, Počivalšek na svojem položaju ves čas ravna tako, da družbo tudi z državnimi sredstvi krepi, hkrati pa jih je postavil na položaj kronskih draguljev v ambicioznih načrtih, ki jih ima s slovenskim turizmom. A ne gre le za predanost bivšemu podjetju. Sploh lahko napišemo, da gre za bivše podjetje?