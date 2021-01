Kaj nam pa morejo

Revizijsko poročilo računskega sodišča je za ministra Zdravka Počivalška obremenjujoče, a ta pravi, da je nedolžen, in ostaja v vladi

Minister Zdravko Počivalšek je pri varovanju svojega dobrega imena začel uporabljati metode, kakršne so doslej uporabljali predvsem v SDS.

Drugega oktobra lani je specializirano državno tožilstvo zaradi tako imenovanega primera Trenta proti predsedniku vlade Janezu Janši vložilo obtožnico. Pustimo zdaj ob strani standard, ki je nekoč veljal, da mora politik, proti kateremu je vložena obtožnica, zapustiti položaj. Osredotočimo se na dejstvo, da je sodna preiskava trajala pet let. In da se je zgodba o Janševi parceli v Trenti dejansko prvič pojavila pred desetimi leti. S tem se ne želimo zmrdovati nad delom pravosodnih organov, tožilcev. Ravno nasprotno. Primer Trenta kaže, s kakšnimi mukami se prvorazredne afere v Sloveniji pomikajo proti epilogu in koliko državotvornega truda morajo uradne institucije, kot so tožilstvo, sodstvo, protikorupcijska komisija ali računsko sodišče, vlagati v to, da pod njimi potegnejo črto.