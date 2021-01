Vojna za muzej

Zakaj se država ne meni za muzejsko zbirko?

Zbirka Vojnega muzeja Logatec je ena od največjih zasebnih muzejskih zbirk na Slovenskem

© Vojni muzej Logatec

Vlada načrtuje ustanovitev Muzeja osamosvojitve Slovenije, v Logatcu pa že od leta 1997 stoji vojni muzej, ki je posvečen vsem pomembnim obdobjem vojne zgodovine na Slovenskem, ne zgolj enemu. Vojni muzej Logatec, ki je pridobil status premičnega spomenika lokalnega pomena (podelila mu ga je občina Logatec), je med številnimi državnimi in zasebnimi muzeji ter zbirkami na Slovenskem edini, ki predstavlja vojno in vojaško zgodovino od kamene dobe do Slovenske vojske. Njegov ustanovitelj in direktor Janez J. Švajncer pravi, da je bogatejši od drugih takšnih muzejev in zbirk.