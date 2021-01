Policijska ura varuje življenja

Manj pijanih voznikov na cestah

© pixabay.com

Agencija za varnost prometa je v ponedeljek sporočila veselo novico. Lanski december naj bi bil prvi mesec v zgodovini Slovenije, ki je minil brez ene same žrtve prometne nesreče. Številni so sicer hitro izbrskali novico o usodnem trčenju avtomobila v drevo 24. decembra v bližini Mozirja, a so iz agencije za Siol.net pojasnili, da v tem primeru po kasnejših ugotovitvah policije ni šlo za cestno nesrečo.

Ob objavi spodbudnih statističnih podatkov so se v agenciji vsem zahvalili za odgovorno udeležbo v prometu. Priznati pa si je treba, da sta bila zanjo ključna predvsem dva dejavnika – nekaj srečnega naključja in omejitve gibanja zaradi epidemije.

Zaradi omejitev gibanja na občine in regije ter zaprtja dejavnosti ljudje opravimo manj potovanj, predvsem tistih na daljše razdalje, pri katerih morebitna utrujenost igra večjo vlogo. Zaradi več dela od doma je marsikomu prihranjena vožnja v službo. Zato je na cestah manj gneče, prometne konice so manj izrazite, vožnja manj stresna. Zaradi policijske ure je manj vožnje v nočnem času.

Najpomembnejši pa je drugi učinek policijske ure v povezavi z zaprtjem gostiln – občutno zmanjšanje alkoholiziranosti za volanom.

Agencija za varnost prometa je že konec lanskega leta objavila podatek – od razglasitve druge epidemije 19. oktobra pa do vključno 23. decembra se je število prometnih nesreč, ki so jih povzročili alkoholizirani povzročitelji, v primerjavi z istim obdobjem leta 2019 prepolovilo. Leta 2019 jih je bilo 319, lani 158. Prav tako te nesreče niso imele tako hudih posledic – oškodovanih je bilo 50 ljudi, v istem obdobju leta 2019 pa 149.

In najpomembnejše: vse od razglasitve epidemije 19. oktobra lani pa do konca leta ni bilo niti ene smrtne žrtve prometne nesreče, ki bi jo povzročil pijani voznik. Ti so v povprečju odgovorni za vsako tretjo žrtev prometnih nesreč.

V celotnem letu 2020 je v prometnih nesrečah na slovenskih cestah umrlo 80 ljudi. Leta 2019 sta bili žrtvi 102. Z vidika prometne varnosti je bilo torej lansko leto nekoliko boljše od prejšnjih, a žal je bilo tako zaradi epidemije, ki bo kmalu vzela že 3000. življenje, in državne represije, ki s splošno omejitvijo gibanja v nočnem času pač preprečuje tudi pijanske cestne ekscese.