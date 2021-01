»Moderna svetuje, da se cepivo uporabi le za starejše od 18 let«

IZJAVA DNEVA

"Pri tem cepivu je bilo narejenih več kliničnih študij, združeni podatki dajejo sledeče rezultate: v kliničnih študijah je bilo vključenih nekje čez 30 tisoč posameznikov, študije so bile razdeljene na dva dela - približno polovica je dobila placebo odmerek (kontrolna skupina), polovica pa je dobila cepivo. Ker so te študije delane na populaciji od 18 (Moderna) oz. 16 (Pfizer) pa do starejše populacije, je vedno vprašanje, ali so cepiva primerna za otroke in mladostnike. Odgovor je, da študije niso bile narejene, verjetno so primerni, a ta trenutek Moderna svetuje, da se uporabi cepivo za starejše od 18 let."

"Karakteristike obeh cepiv so zelo podobne, podobna pa je tudi učinkovitost in reakcija skupin cepljenih posameznikov ravno tako. Kot zanimivost naj povem, da so neželeni učinki, ki so blagi, še najbolj prisotni pri mlajši generaciji nad 18 in do 40 let. To je obratno, kot bi pričakovali. Ta trenutek ne smemo in ne moremo delati segregacije, kar se tiče obeh cepiv. Katerokoli je na razpolago, je v redu. Obe sta primerni za vse kronične bolnike."

(Borut Štrukelj, redni profesor na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani, o tem, kaj so pokazale klinične študije za cepivo Moderne in ali obstaja kakšna specifika, koga cepiti s Pfeizerjevim in koga s cepivom Moderne; na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede covida-19)