Zgodovina in študije obnašanja v boju proti pandemiji

Danes je nov dan

Pogled v zgodovino pokaže, da se naš odziv na pandemije ni zares spremenil. Primerjava med kugo v Londonu l. 1665 in covid-19 kaže, da negotovost in strah potencirata skrajno vedenje in porast oportunizma; tako med mazači kot med tistimi, ki hlepijo po pozornosti.

Prav tako se ni dosti spremenil odziv oblasti. Sprva je bil šibak in majav, kasneje pa so v dogajanje začeli posegati z odločnejšo roko. A čeprav močan in jasen odziv veča občutek varnosti in s tem manjša skrajno vedenje (npr. pretirano nakupovanje ali dvigovanje cen), je za uspešnost ukrepov ključno – zaupanje. Če "elite" kršijo pravila, jim bo zagotovo sledila tudi splošna populacija.

Za uspešen boj proti virusu je torej ključno, da ljudje zaupajo ukrepom, predvsem pa tistim, ki jih uvajajo. Če tega zaupanja ni (kot pri nas), moramo zaupati vsaj drug drugemu – k sreči nas zgodovina uči tudi, da izbruhi bolezni, ki nas opozarjajo na minljivost, prinašajo tudi kolektivni duh in altruizem. Še malo uporniškega duha, pa bo!

