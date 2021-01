Protestniki s pritožbo na ministrstvo: »Uporabili bomo vsa pravna sredstva«

Protestnicam in protestnikom je prekipelo. V prihodnjih tednih bodo uporabili vsa pravna sredstva, da dokažejo selektivno implementacijo vladnih ukrepov.

Danes ob 15. uri bodo protestnice in protestniki vložili pritožbo na ministrstvo za notranje zadeve ter ob tem pojasnili naslednje korake boja tudi na pravni ravni. Ob tem bodo podali tudi izjavo za medije. V sporočilu za javnost so zapisali, da jih bo pri tem boju na pravnem področju zastopala Odvetniška pisarna Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji.

"V preteklih tednih smo v Sloveniji priča stopnjevanju represije nad svobodo javnega izražanja do povsem absurdnih razsežnosti! Cel december so bile ljubljanske ulice polne sprehajalcev, množice so čakale v vrstah za hitre teste (nezadostne kvalitete), za nekaj časa pa so celo vse trgovine odprle vrata nakupov željnim potrošnikom. V tem času je bila policijska kontrola nad vzdrževanjem varnostne razdalje in drugih ukrepov v javnem prostoru povsem minimalna … z eno vnebovpijočo izjemo: virus namreč očitno nevarno razsaja v Ljubljani samo ob petkih zvečer in zgolj na Trgu republike! Sodu je popolnoma izbilo dno policijsko popisovanje in izrekanje kazni posameznim sprehajalkam in sprehajalcem, ki jih je od stotin drugih, ki so se ob istem času sprehajali po mestu, ločilo zgolj in edino dejstvo, da so imeli na dežnikih protivladne slogane oz. v drugem primeru to, da so imeli s sabo na sprehodu kolo in to, da so se sprehajali v bližini Trga republike," so protestnice in protestniki zapisali v sporočilu za javnost.

"Nikakor ne smemo dopustiti, da postane tovrstno zastraševanje in kaznovanje samoumevna nova normalnost, zato z današnjim dnem vzpostavljamo novo področje boja zoper strahovladno represijo."



Protestna ljudska skupščina

Dodali so, da so jim policisti sami povedali sledeče: "Saj vemo, kaj pomeni kolo.", "Ne sme se imeti napisov na dežnikih, saj gre za izražanje mnenja in s tem za shod." in celo, da: "Ni dovoljeno politično izražanje mnenj". Protestnice in protestniki opozarjajo, da so že zgolj te izjave policistov dokaz, da v Sloveniji vlada škandalozno stanje politične represije in očitno kršenje osnovnih demokratičnih načel in naših ustavno zagotovljenih pravic.

"Nikakor ne smemo dopustiti, da postane tovrstno zastraševanje in kaznovanje samoumevna nova normalnost, zato z današnjim dnem vzpostavljamo novo področje boja zoper strahovladno represijo. V prihodnjih dnevih in tednih bomo uporabili vsa pravna sredstva, da dosežemo pravno presojo delovanja policije, MNZ, zakonitosti ter selektivne implementacije vladnih ukrepov," so sklenili v zapisu.

Sporočilu so pripeli tudi tri primere fotografij s pojasnili, ki jih objavljamo spodaj.

PRIMER 1

PRIMER 2

