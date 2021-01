»Janša manipuliral z videoposnetkom«

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) opozarja, da je Janez Janša s prirejanjem videoposnetka želel utišati kritična stališča

Predsednik vlade Janez Janša je izkoristil posnetek Branimirja Štruklja, v katerem je opozoril na dvoličnost ravnanj vladnega ministra Aleša Hojsa

Glavni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (GO SVIZ) se je po včerajšnjem sestanku predstavnikov vzgojno-izobraževalne dejavnosti in staršev o ponovnem odpiranju vrtcev in šol sešel na še eni izredni seji ter ocenil potek razprave s predsednikom vlade Janezom Janšo. GO SVIZ obsoja pritlehno manipulacijo, ki si jo je na sestanku s prikazom le izbranega dela videoposnetka, na katerem sicer glavni tajnik sindikata sarkastično izpostavlja hipokrizijo oblasti pri sprejemanju ukrepov, privoščil predsednik vlade Janez Janša.

"Vsi, ki so si omenjeni videoposnetek ogledali v celoti in dobronamerno, razumejo, da glavni tajnik SVIZ v njem na sarkastičen način izpostavlja hipokrizijo oblasti, ki govori eno, drugo pa dela, ki sprejema ukrepe, sama pa se jih ne drži."

"Za sestanek, ki ga je sklical sam in nanj povabil tudi predstavnika SVIZ, je predsednik vlade pripravil zmanipulirani posnetek, da bi diskreditiral do vlade kritična stališča sindikata. Predsednik vlade na sestanku ni zavrnil ostrih očitkov SVIZ o številnih napakah, ki jih je oblast v minulih mesecih storila na področju vzgoje in izobraževanja, o neustreznem razumevanju pomena vzgoje in izobraževanja kot ključnih pogojev za ohranjanje normalnega delovanja družbe, se je pa povsem očitno vnaprej namenil utišati kritična stališča z omenjeno nesprejemljivo manipulacijo," so v sindikatu zapisali v sporočilu za javnost.

Minister Aleš Hojs se pritožuje, da "težko govori z masko"

"Vsi, ki so si omenjeni videoposnetek ogledali v celoti in dobronamerno, razumejo, da glavni tajnik SVIZ v njem na sarkastičen način izpostavlja hipokrizijo oblasti, ki govori eno, drugo pa dela, ki sprejema ukrepe, sama pa se jih ne drži. SVIZ je v času, ko je posnetek nastal, opozarjal na zahtevnost in dodatne obremenitve učiteljev in učiteljic, zlasti tujih jezikov in slovenščine, ki morajo šest ur pod masko razlagati in komunicirati z učenci. Kot so sindikat takrat opozarjali nekateri članice in člani, je to še posebej zahtevno za tiste, ki imajo respiratorna obolenje, kot je astma. A SVIZ ni nikoli zahteval, naj učitelji mask ne nosijo, je pa opozarjal, da bi morali zaposlene v vrtcih in šolah zaradi dodatnih obremenitev razbremeniti, še posebej tiste s kroničnimi obolenji," so poudarili.

"Legitimno kritiko oblasti, ki se ne drži lastnih pravil, je predsednik vlade Janez Janša, s tem ko je videoposnetek glavnega tajnika SVIZ prekinil na točki, ko slednji opozori na nesprejemljivo ravnanje, v najbolj pritlehni tabloidni maniri zmanipuliral v nasprotovanje nošenju mask. Odveč je dodati, da je omenjeno ravnanje predsednika vlade globoko pod ravnjo, ki sicer pritiče tej funkciji."

Dodali so, da je videoposnetek nastal 18. septembra 2020, tj. na dan, ko je minister za notranje zadeve Aleš Hojs, takoj ko je začel s svojim govorom ob interpelaciji v Državnem zboru, snel masko in se pritožil, da pod njo ne more govoriti.

"Dodatno je ministrica Simona Kustec prav v tistih dneh naslavljala na učiteljstvo pokroviteljske pripombe, da nošenje mask ni nič posebnega, da jih nosimo vsi povsod, sočasno pa so po medijih zaokrožili posnetki s prireditve Olimpijskega komiteja, na kateri sama maske (in v gneči) ni nosila. Legitimno kritiko oblasti, ki se ne drži lastnih pravil, je predsednik vlade Janez Janša, s tem ko je videoposnetek glavnega tajnika SVIZ prekinil na točki, ko slednji opozori na nesprejemljivo ravnanje, v najbolj pritlehni tabloidni maniri zmanipuliral v nasprotovanje nošenju mask. Odveč je dodati, da je omenjeno ravnanje predsednika vlade globoko pod ravnjo, ki sicer pritiče tej funkciji," so še zapisali pri GO SVIZ.

"Dvoličnost oblasti ponovi ministrica dr. Simona Kustec nekaj dni kasneje, ko zavrne opozorila učiteljstva, da je obremenjujoče in zahtevno izvesti šest ali več zaporednih pedagoških ur pod masko. Pojasnjevala je, da pri zaostreni zapovedi Vlade RS o obveznem nošenju mask v vzgojno-izobraževalnih ustanovah »ne gre za nobeno dramatično zgodbo« ali veliko novost. Po njenih besedah »vsi nosimo maske, vsi vemo, kakšnih razdalj se je treba držati«, skratka, to vsi znamo in zmoremo," so ob dotični fotografiji zapisali na spletni strani sindikata.

© SVIZ

V sindikatu poudarjajo, da bodo na svoji spletni strani objavili vse posnetke v njihovem izvirniku, da se lahko vsak zainteresirani seznani s premierovimi manipulacijami.

