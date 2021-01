»Virusa sta si značajsko zelo podobna«

IZJAVA DNEVA

"Končuje se leto, zaznamovano z virusi. Po naših kucljih in logih sta in še vedno pustošita najmanj dva. Oba izjemno kužna in nevarna. Eden je napadel zdravje ljudi, drugi zdravje vse družbe. Pri prvem, zoper katerega smo že dobili cepivo, na poti pa jih je še nekaj, smo na dobri poti, da ga premagamo, z drugim, bolj toksičnim, gre veliko težje in cepivo še iščemo. Značilnost obeh je, da menda ubijata svojega gostitelja hitreje in pogosteje kot vsi doslej znani. Vse več znakov je in vse bolj očitni so, da sta si virusa značajsko zelo podobna, da se izvrstno dopolnjujeta in oba napadata istega gostitelja."

(Emil Brence, o tem, da pri nas pustošitadva virusa; eden je napadel zdravje ljudi, drugi zdravje vse družbe; v pismih bralcev v Dnevniku)