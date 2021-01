Uredništvo | foto: Borut Krajnc, Janez Zalaznik

FOTOGALERIJA: Z dežniki proti vladi

Protestnice in protestniki opozarjali na policijsko represijo

© Borut Krajnc

V preteklih tednih smo v Sloveniji priča stopnjevanju represije nad svobodo javnega izražanja do povsem absurdnih razsežnosti. Zato so protestnice in protestniki včeraj popoldne vložili pritožbo na Ministrstvo za notranje zadeve (Štefanova 2).

Zvečer pa so na Trgu republike pripravili Sprehod z dežnikom, na katerem so opozorili na povsem nelogične, neutemeljene in represivne postopke zoper posameznike, na katere (po političnem nareku) pristaja slovenska policija.