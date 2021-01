»Prepovedano je vstati in reči: dragi moji, ukrepi ne delujejo«

IZJAVA DNEVA

"O bogu se ne sme dvomiti. Dvom je največji sovražnik vsake vere. Zato je tudi prepovedan dvom o ukrepih, ki jih zadnje pol leta sprejema vlada. Smo država, ki ima najdalj policijsko uro, omejeno gibanje, zaprte šole, zaprte gostilne in restavracije, prepoved zbiranja in obenem največji prirastek pozitivnih in mrtvih. Prepovedano je vstati in reči: dragi moji, ukrepi ne delujejo. To nima več nobenega smisla. Vi ste navadni šalabajzerji, ki nimate pojma. Če odmislite Jelka Kacina, ki mora iskati vedno znova nove skupine, ki so krive za rast okuženih, nam na koncu ostane le en resigniran sklep. Očitno si nekdo želi, da nam ne gre na bolje. Da se lahko izmisli najbolj nor ukrep na svetu. Recimo, da je od jutri naprej prepovedano jesti banane."

(Kolumnist Leon Magdalenc, o tem, da je največji problem nove vlade v tem, da ne bo v njej nikogar, ki bi Janezu Janši rekel, da se z njim ne strinja; via Dnevnik)