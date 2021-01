»Hvalabogu se še najde kdo, ki se spomni, zakaj je šel v politiko«

IZJAVA DNEVA

"Vse revolucije in preobrati v zgodovini človeštva so na površje, oziroma na oblast, izpljunili najslabše od ljudstva. Najbolj sebične, sprenevedave, goljufive, koristoljubne, hinavske in pretkane primerke, ki so povrhu še povsem nekulturni, nevzgojeni in nerazgledani runkeljni in jim tisti doktorski naziv pred imenom, če ga imajo, en drek pomaga. No, saj niso vsi tako grozni, hvalabogu se še najde kdo, ki se spomni, zakaj je šel v politiko. Ker nekateri so res šli zato, da bi premaknili stvari na bolje, ampak potem se jim zgodi ravno to. Zgodi se jim ljudstvo, okrog njih se naberejo priskledniki, ki jim zaradi svojih koristi začnejo megliti realno sliko."

(Pisateljica Desa Muck, o tem, da prave rešitve ne vidi, ne verjame niti, da bi se ljudstvo zganilo in doseglo spremembe; via Delo)