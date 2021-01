Električni avtomobili za naftni denar

Norveška ima največje število električnih avtomobilov na prebivalca na svetu. Več kot pol vseh novih avtomobilov je električnih, njihov tržni delež pa je že l. 2018 presegel 10 %. Država odločitev za nakup električnega avtomobila spodbuja z brezplačnim parkiranjem in cestninami, dovoljeno vožnjo po pasovih za avtobuse in davčnimi olajšavami. Pričakovati je, da bo delež električnih avtomobilov naraščal, že letos bi lahko dosegel 65 %, do leta 2025 pa nameravajo prodajati le še avtomobile, ki ne onesnažujejo okolja z emisijami. Obenem Norveška 98 % električne energije pridela iz obnovljivih virov.

Paradoksalno pa je država tudi med glavnimi izvoznicami nafte. Seveda Norvežani ne načrtujejo, da bi s tem početjem prenehali ali ga vsaj omejili, sežiganje njihove nafte in zemeljskega plina pa širom sveta proizvede ogromno škodljivih emisij. Norveško bogastvo in z njim privilegij osveščenega potrošništva sta tako utemeljena na umazani industriji, ki se ji država nikakor ne bo odrekla.

