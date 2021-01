Petkovi protestniki opozarjajo: »Sreda ni petek!«

Protestna ljudska skupščina se je distancirala od napovedanega sredinega protesta, obenem pa je poudarila, da gre za teoretike zarot

Sporočilo petkovih protestnikov

© Facebook

Za sredo, 13. januarja, se na družbenih omrežjih napoveduje protest, od katerega pa so se pri Protestni ljudski skupščini, ki organizira petkove miroljubne proteste, distancirali. Sredin shod so označili za protest zanikovalcev epidemije. "Ne stojimo za pobudo dogajanja, ki je predvideno za sredo in ne želimo biti povezani z njegovim razpletom," so zapisali.

Dodali so, da smo bili zelo podobni situaciji priča že 5. novembra lani, kjer so se na "vnaprej režiranih protestih zbrali posamezniki, ki so na protestih izvajali nasilje, ki naj bi upravičilo policijsko represijo". V sporočilu za javnost so petkovi protestniki opozorili, da je eden od najbolj dejavnih promotorjev sredinega protesta prav Anis Ličina, ki je bil tudi med glavnimi pobudniki tako imenovanega nasilnega četrkovega protesta 5. novembra lani. Druga pobudnica sredinih protestov pa po informacijah petkovih protestnikov prihaja iz krogov Slovenske varde.

"V vsakem primeru upamo, da bo protest potekal mirno in v skladu z zdravstvenimi smernicami (uporaba mask in ohranjanje varnostne razdalje)," so zapisali pri Protestni ljudski skupščini in poudarili, da podpirajo zdravstveno odgovoren in nenasilen upor proti trenutni vladi, ki ga bodo sami v naslednjih tednih prav tako nadaljevali, in sicer že ta petek ob 19. uro, kot to počnejo že od lanske pomladi.