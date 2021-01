»Danes v Sloveniji ni demokracije in svobode«

IZJAVA DNEVA

"Pri otrocih se vse začne in tudi konča, in če Slovenci ne bomo stopili skupaj in na kup zdaj, tukaj in zdaj (hic et nunc), bo nedaleč nekoč gorelo, se streljalo in posledično umiralo tudi v Sloveniji. Esenca, s katero Janša hrani svoje podpornike, je namreč enaka tisti, s katero Trump zalaga svoje."

"Demokracija in svoboda sta ali ju pa ni. Vmesnosti ni. In danes v Sloveniji (pa pustimo covid) ni ne ene ne druge. Kaj bo jutri, je odvisno od nas, ki (še) živimo danes."

(Dejan Karba v Dnevnikovih pismih bralcev o tem, ali smo Slovenci kaj drugačni od anemičnih Američanov, ki so zvečine zgolj od daleč opazovali Trumpovo mesarsko klanje družbenih vrednot; via Dnevnik)