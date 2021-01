»Hojsova objava policijskih plač bi bila lahko podlaga za odškodninske tožbe«

Policijski sindikat opozarja, da zaradi objave imen preiskovalci ne bodo imeli več takega dostopa do informacij kot do zdaj

Predsednik policijskega sindikata Rok Cvetko

© Borut Krajnc

V Policijskem sindikatu Slovenije, ki stavka že drugi dan, po prvem pregledu objave policijskih plač ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa ugotavljajo, da je prišlo do razkritja osebnih podatkov, ki se jih razume kot varovane in bi lahko bilo tudi podlaga za odškodninske tožbe. Sindikat policistov Slovenije pa bo mnenje sporočil, ko dobi odgovor informacijskega pooblaščenca.

Ministrstvo za notranje zadeve je ob ponedeljkovem začetku stavke Policijskega sindikata Slovenije, ki zahteva odpravo kršitev stavkovnega sporazuma iz leta 2018, zaradi katere bodo policijski uslužbenci marca prejeli nižje plače, namreč objavilo poimenski seznam javnih uslužbencev ministrstva, policije in inšpektorata za notranje zadeve z navedbo podatkov o bruto plačah, delovnih mestih in organizacijskih enotah.

Predsednik Policijskega sindikata Slovenije Rok Cvetko je posvaril, da bi bila lahko z objavo plač ogrožena osebna varnost določenih policistov in kriminalistov, pa tudi varnostni sistem.

Predsednik Policijskega sindikata Slovenije Rok Cvetko pa je za STA posvaril, da bi bila lahko z objavo plač ogrožena osebna varnost določenih policistov in kriminalistov, pa tudi varnostni sistem. Ocenjuje, da zaradi objave imen preiskovalci ne bodo imeli več takega dostopa do informacij kot do zdaj.

Sindikat policistov Slovenije se je medtem glede vprašanja objave obrnil na informacijskega pooblaščenca. Na tej podlagi in na podlagi mnenja svojih odvetnikov se bodo tudi opredelili, so povedali za STA.