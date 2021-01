»Kaj državljanom sporočajo zdravstveni delavci s svojimi amaterskimi dvomi o cepivu?«

IZJAVA DNEVA

"Ali niso tisti, ki imajo največ opraviti z najranljivejšimi, to pa so ostareli ter bolni v bolnišnicah in na domu, torej zdravstveni delavci in negovalno osebje, odgovorni za življenje drugih na enak način kot starši za življenje drugih otrok? Predvsem pa, kakšno sporočilo dajejo ti ljudje, ki bi morali biti že po stroki dovolj izobraženi, da bi znali pretehtati tveganje cepljenja, ki seveda vedno obstaja, tudi pri ošpicah, in tveganje necepljenja, ki mori z veliko koso? Kaj državljanom sporočajo ti zdravstveni in domski delavci s svojimi amaterskimi dvomi o cepivu? In kako to, da prav tisti, ki bi morali že zaradi svoje izobrazbe delovati kot glas razuma in humane solidarnosti, od države zahtevajo kampanjo za cepljenje, ko pa so prav oni s svojim zavračanjem cepiva najboljša antikampanja? Ali ni čas, da pretehtamo našo odgovornost, ne le do sebe, ampak tudi do drugih, v situaciji, ko boljših izhodov ni?"

(Kolumnistka Tanja Lesničar Pučko o zelo nizkem odzivu zdravstvenega in domskega osebja za cepljenje, predvsem pa ob izjavi, da nočejo biti poskusni zajčki za cepivo; via Dnevnik)