"Tudi moje delo se je spremenilo. Delovnik je ostal osemurni, med osmo in četrto. Smo pa imeli prej socialni delavci v bolnišnici konstantno stik s svojci, zdaj tega ni. Imamo prepoved, da sprejemamo ljudi, zato več dela opravimo po telefonu. Razmišljam, da bi si omislil brezžične slušalke, saj lažje razmišljam in delam med hojo, če govorim po telefonu. Deloma se strinjam, da je nekatere stvari zdaj lažje urediti, a v našem poslu je zdaj tudi veliko ovir, predvsem ko se ukvarjamo z birokracijo. Velikokrat potrebujemo podpise svojcev, a se zdaj z njimi ne moremo srečati, zato se postopki zavlečejo. Tudi pacientov, ki so v obravnavi, je zdaj manj, ker so navodila ministrstva takšna, da se ljudi ne zadržuje na oddelkih, če ni nujno. Še vedno pa nas je socialnih delavcev v UKC Maribor premalo, trije. Če eden zboli, je kaos."

(Mišel Ristov, socialni delavec v UKC Maribor, član Humanitarčka, freestyle raper, o tem, ali se je njegovo delo zaradi epidemije spremenilo; via Večer)